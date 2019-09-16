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St. Petersburg Open

В Москве может появиться новый международный теннисный турнир

В настоящее время в столице проводится Кубок Кремля
Владимир Камельзон Владимир Гердо/ТАСС
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Владимир Камельзон
© Владимир Гердо/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Москва может принять новый международный теннисный турнир, все необходимые условия для этого есть. Об этом ТАСС рассказал заслуженный тренер России, член директората теннисного турнира в Петербурге Владимир Камельзон.

В настоящее время в Москве проводится Кубок Кремля, входящий в календари Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Санкт-Петербург в феврале проводит женский турнир St. Petersburg Ladies Trophy, в сентябре - мужской St. Petersburg Open.

"Москве не помешал бы такой же турнир [как St. Petersburg Open], у нас есть идея провести его. Есть все условия для этого, - сказал Камельзон. - Так как к нам хорошо относится администрация президента, к нам приезжают и губернатор, и серьезные люди - все это реально".

В 2018 году в Москве прошел женский турнир Moscow River Cup.

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