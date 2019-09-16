Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу

ТАСС, 16 сентября. Жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу, который пройдет в декабре 2019 года в Катаре, прошла в понедельник в швейцарском Цюрихе.

В матче первого раунда хозяева турнира "Аль-Садд" сыграют с клубом "Ианген" из Новой Каледонии, представляющий Конфедерацию футбола Океании (OFC). Во втором раунде победитель этого матча сыграет с мексиканским "Монтерреем", тунисский "Эсперанс" (Африканская конфедерация футбола (CAF)) проведет матч против победителя азиатской Лиги чемпионов (Азиатская конфедерация футбола (AFC)), который определится в ноябре.

В полуфинальных поединках победитель европейской Лиги чемпионов прошлого сезона английский "Ливерпуль" (Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)) сыграет против победителя встречи с участием "Монтеррея" (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ)), обладатель Кубка Либертадорес (Южноамериканская конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ)) - с сильнейшим в паре с участием клуба "Эсперанса".

В жеребьевке принял участие бывший футболист "Ливерпуля" Майкл Оуэн. Клубный чемпионат мира впервые состоится в Катаре, турнир пройдет с 11 по 21 декабря.

Клубный чемпионат мира по футболу - соревнование между сильнейшими клубами шести конфедераций, которые выиграли сильнейший континентальный клубный турнир в своей конфедерации. Турнир был основан в 2000 году, с 2005 года проводится каждый год в декабре. В прошлом году турнир прошел в ОАЭ, в финале мадридский "Реал" обыграл "Аль-Айн" со счетом 4:1, в матче за третье место аргентинский "Ривер Плейт" был сильнее японской "Касимы Антлерс" (4:0).

Матч первого раунда пройдет 11 декабря, встречи второго раунда - 14 декабря, полуфиналы - 17 и 18 декабря. Финал и матч за третье место будут сыграны 21 декабря.