Южнокорейские волейболистки одержали победу над японками в матче Кубка мира

ТАСС, 16 сентября. Женская сборная Южной Кореи по волейболу победила команду Японии со счетом 3-1 (23:25, 25:19, 25:22, 27:25) в матче третьего тура Кубка мира. Соревнования проходят в Японии.

Ранее в других матчах дня россиянки проиграли китаянкам (0-3), сербки обыграли сборную Кении (3-0), представительницы Доминиканской Республики оказались сильнее команды Камеруна (3-2), американки обыграли аргентинок (3-1), голландки победили сборную Бразилии (3-0).

В турнирной таблице после трех туров по 9 очков в активе сборных Нидерландов, Китая и США, команды России, Доминиканской Республики и Бразилии набрали по 5 баллов, в активе сербок и японок по 4 очка, у команды Южной Кореи - 3 балла, у сборной Камеруна - 1 очко, команды Аргентины и Кении не набрали турнирных баллов.

Четвертый тур пройдет в среду, сборная России встретится с командой Южной Кореи.

Кубок мира проводится за год до старта Олимпийских игр. Нынешний розыгрыш проходит в Японии с 16 по 29 сентября. Команды проведут по одному матчу с каждым из соперников, после чего по количеству набранных очков будет определен победитель турнира. Лидерами по количеству титулов являются команды Китая и Кубы, на счету которых по четыре трофея, победителем последнего розыгрыша являются китаянки.