Куснирович: срок контракта Bosco с Международным олимпийским комитетом истек

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Срок соглашения Bosco с Международным олимпийским комитетом (МОК) истек, но компания будет продолжать сотрудничество со спортивными организациями. Об этом ТАСС сообщил глава компании Михаил Куснирович.

Ранее в понедельник пресс-служба МОК сообщила, что Bosco не будет осуществлять экипировку сотрудников организации во время летних Олимпийских игр в Токио в 2020 году и на зимних Играх в Пекине в 2022-м. Новым экипировщиком МОК станет китайская компания HYX.

"Наше сотрудничество закончено. Срок контракта истек. Наша компания выполнила все обязательства по нему. Конечно, мы в том или ином виде продолжим сотрудничество со спортивными организациями", - сказал Куснирович.

Компания Bosco заключила контракт с МОК на пошив парадной формы для членов организации и сотрудников в 2016 году, до этого МОК сотрудничал с американской компанией Nike. В декабре 2017 года после решения исполкома МОК о приостановлении членства Олимпийского комитета России глава Bosco Михаил Куснирович попросил международную организацию не использовать бренд компании на форме в ходе Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Позднее стороны заявили, что намерены продолжить сотрудничество.

Bosco был генеральным партнером олимпийской команды России и официальным поставщиком экипировки на восьми зимних и летних Олимпийских играх - в Солт-Лейк-Сити (2002 год), Афинах (2004), Турине (2006), Пекине (2008), Ванкувере (2010), Лондоне (2012), Сочи (2014) и Рио-де-Жанейро (2016).