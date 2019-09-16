Теннисисты и бывшие футболисты "Зенита" соревновались в конкурсах на "Газпром Арене"

CАНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты и бывшие футболисты "Зенита" приняли участие в конкурсах с футбольными и теннисными мячами на "Газпром Арене". Об этом ТАСС рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) стартовал в Санкт-Петербурге в понедельник и завершится 22 сентября. В нем примут участие входящие в первую десятку рейтинга АТР россиянин Карен Хачанов и финалист Открытого чемпионата США - 2019 Даниил Медведев.

"Прошло уникальное событие - сошлись звезды тенниса и футбола на футбольном поле. Было три конкурса, где ребята работали с футбольными мячами и теннисными. Всем было весело, а победили все же футболисты - 2:1", - сказал Медведев.

"Участвовали наши лидеры сборной по теннису Медведев, Хачанов, [Андрей] Рублев и легенды "Зенита" [Андрей] Аршавин и [Александр] Кержаков. Плюс Малком, который восстанавливается от травмы. Он оказался потрясающим жонглером теннисного мяча, и именно он обеспечил победу команде. Хотя у теннисистов Рублев, надо сказать, классно чеканил футбольный мяч", - добавил Медведев.