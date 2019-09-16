Рожков: российские паралимпийцы подтвердили свой высокий уровень на ЧМ по плаванию

Чемпионат мира по плаванию прошел с 9 по 15 сентября. Сборная России стала третьей в общекомандном зачете турнира, завоевав 18 золотых, 15 серебряных и 21 бронзовую награду. На первом месте расположилась сборная Италии (20-18-12), второй стала команда Великобритании (19-14-14). По общему числу медалей россияне стали вторыми (54), первое место по этому показателю заняла сборная Украины (55), третьими стали итальянские паралимпийцы (50).

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Паралимпийская сборная России по плаванию подтвердила свой высокий уровень на чемпионате мира, который прошел в Лондоне. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал первый вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР), шеф миссии сборной России на Паралимпиаде-2020 Павел Рожков.

"Это отличное выступление наших паралимпийцев, особенно с учетом того, что россияне три года не соревновались на официальных международных турнирах. Для паралимпийцев этот старт был волнительным еще и потому, что на этом турнире разыгрывались квоты на Паралимпиаду-2020, - сказал Рожков. - Порадовали многие - Валерия Шабалина, на счету которой три золотые, две серебряные и две бронзовые медали, Роман Жданов, завоевавший три золотые и четыре бронзовые награды, трехкратными чемпионами мира стали Андрей Калина и Александр Макаров. Ребята подтвердили свой класс и уровень, что очень радует".

"Наши ребята заняли третье общекомандное место в серьезной и равной борьбе. Разрыв в медальном зачете буквально в одну-две награды, причем по общему количеству медалей россияне стали вторыми. Ребятам удалось завоевать 13 мужских и 4 женские паралимпийские квоты. Всего было завоевано 54 медали, 33 спортсмена поднимались на пьедестал почета, а 11 человек стали чемпионами мира", - добавил первый вице-президент ПКР.

Собеседник ТАСС отметил, что основной задачей для спортсменов перед предстоящими Паралимпийскими играми является сохранить и приумножить свой уровень мастерства. Паралимпиада-2020 пройдет в Токио с 25 августа по 6 сентября.

"Паралимпийскому комитету России при поддержке правительства РФ, Минспорта РФ, субъектов страны, наших федераций удалось в эти три непростых года сохранить нашу команду и подготовку спортсменов. Коллективными усилиями мы смогли сделать так, что паралимпийское плавание в России не развалилось. Сейчас, за год до Паралимпиады, нужно сохранить и приумножить существующий уровень мастерства ребят. А также правильно спланировать заключительный этап подготовки, с учетом климатических и временных условий проведения соревнований в Токио", - заключил собеседник ТАСС.