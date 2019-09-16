Сурков: реванш у кубинцского борца Борреро на ОИ возможен, но на Игры еще нужно попасть

25-летний Сурков завоевал лицензию на Олимпиаду в Токио, попав в первую шестерку сильнейших борцов чемпионата мира в весовой категории до 67 кг. В финале чемпион мира прошлого года уступил Борреро со счетом 1:3. Кубинский борец повел в счете в начале поединка, затем получил предупреждение, но удержал преимущество до конца схватки.

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата мира в Нур-Султане российский борец греко-римского стиля Артем Сурков хотел бы взять реванш за проигрыш в финале у кубинца Исмаэля Борреро Молины на Олимпиаде-2020 в Токио, но отдает себе отчет в том, что в состав сборной России еще придется пробиваться. Об этом Сурков рассказал журналистам после выступления.

"Я понимаю, что выполнил задачу-минимум, завоевав путевку на Игры в Токио, - рассказал Сурков, отвечая на вопрос ТАСС. - Но в финале я пропустил техническое действие в партере, ничего не смог сделать в стойке, никаких отговорок быть не может, сам во всем виноват. Конечно, хотелось бы взять реванш на Играх в Токио, но туда еще надо попасть - у нас немало ребят, которые достойны там выступить".

Лидер российской сборной, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов не смог выйти в 1/4 финала в весовой категории до 77 кг, уступив казахстанцу Асхату Дильмухамедову - 0:3.

"Конечно, мы огорчились проигрышу нашего капитана, самого титулованного в команде, но мы уверены - он сделает правильные выводы. Что бог ни делает, все к лучшему, надеюсь, мы все сделаем правильные выводы, чтобы достичь большего", - подчеркнул Сурков.

Чемпионат мира завершится 22 сентября.