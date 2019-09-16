Грищук одержал победу в первой партии третьего раунда Кубка мира по шахматам

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Александр Грищук черными фигурами победил китайца Сюй Сянъюя в первой партии третьего раунда Кубка мира. Соревнования проходят в Ханты-Мансийске.

Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Евгением Томашевским, Сергей Карякин черными проиграл соотечественнику Никите Витюгову. Китаец Дин Лижэнь черными сыграл вничью с иранцем Алирезой Фируджей.

Голландец Аниш Гири белыми сыграл вничью с американцем Джеффри Сюном. Француз Максим Вашье-Лаграв черными разошелся миром с россиянином Дмитрием Яковенко. Азербайджанец Шахрияр Мамедьяров черными победил соотечественника Эльтаджа Сафарли. Китаец Юй Янъи белыми сыграл вничью с соотечественником Вэй И.

Вторые партии третьего круга пройдут во вторник.

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.