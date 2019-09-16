Маннарино победил Травалью в матче первого круга теннисного турнира в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Француз Адриан Маннарино победил итальянца Стефано Травалью в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) St. Petersburg Open. Соревнования проходят в Санкт-Петербурге на кортах с покрытием "хард".

31-летний француз победил 27-летнего итальянца со счетом 7:5, 6:2. В матче 1/8 финала седьмой сеяный турнира встретится с победителем встречи между белорусом Егором Герасимовым и чехом Лукашем Росолом, которая пройдет во вторник.

Россияне Даниил Медведев и Карен Хачанов начнут выступление с 1/8 финала, соперник Медведева определится во вторник, Хачанова - в среду.

Маннарино занимает 59-ю строчку в рейтинге ATP, на его счету один титул на турнирах, проводимых под эгидой организации. Высшим достижением Маннарино на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона (2013, 2017, 2018).

St. Petersburg Open проводится с 1995 года, с 2015 года турнир относится к категории ATP 250. Прошлогодним победителем является австриец Доминик Тим. Соревнования завершатся 22 сентября. Призовой фонд в этом году составляет $1,18 млн.