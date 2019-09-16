"Манчестер Юнайтед" продлил контракт с вратарем де Хеа

ТАСС, 16 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" подписал новое соглашение с вратарем команды испанцем Давидом де Хеа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Новый контракт с 28-летним футболистом рассчитан до июня 2023 года с возможностью продления еще на один сезон.

"Я счастлив провести восемь лет в этом клубе и рад продлить соглашение, - заявил де Хеа. - С тех пор, как я перешел в "Манчестер Юнайтед", никогда бы не смог предположить, что мне удастся провести более 350 матчей в составе клуба. Теперь мое будущее определено, я хочу помочь команде снова завоевать трофеи".

"Как один из лидеров клуба хочу сделать все возможное, чтобы оказать поддержку молодым игрокам, - добавил вратарь. - Я чувствую, что могу достичь вместе с "Манчестер Юнайтед" многого, и уверен, что мы можем рассчитывать на поддержку фанатов клуба".

Испанский игрок выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года, в составе английского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка английской лиги и трижды побеждал в Суперкубке Англии, также в его активе победа в Лиге Европы. Всего за "Манчестер Юнайтед" де Хеа провел 367 матчей, в 130 из них он оставил ворота своей команды в неприкосновенности. Ранее он выступал в составе испанского "Атлетико" (Мадрид), вместе с которым стал победителем Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.

В составе сборной Испании он провел 40 матчей, в которых пропустил 27 мячей, 18 раз он отыграл "на ноль". Он стал двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании среди игроков не старше 21 года и победителем чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет.