Силвиньо: футболисты "Лиона" в матче с "Зенитом" должны быть сконцентрированы все 90 минут

ЛИОН /Франция/, 16 сентября. /ТАСС/. Игроки французского футбольного клуба "Лион" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против санкт-петербургского "Зенита" должны быть сконцентрированы на протяжении всех 90 минут игры. Об этом на пресс-конференции перед матчем с "Зенитом" заявил главный тренер "Лиона" Силвиньо, слова которого приводит пресс-служба клуба.

В пятницу "Лион" сыграл вничью с "Амьеном" в пятом туре чемпионата Франции со счетом 2:2, упустив победу в компенсированное ко второму тайму время.

"Результат и второй тайм матча с "Амьеном" оставили горький привкус, мы много работаем, чтобы исправить это, - сказал Силвиньо. - Мы должны играть все 90 минут, стремиться к улучшению игры во всех компонентах. У нас молодой коллектив, нам необходимо найти баланс".

"Мы работаем над уровнем концентрации наших игроков, от них требуется, чтобы они выполняли план в течение всех 90 минут. Мы хорошо подготовились к матчу, но самое главное - эффективность наших игроков", - отметил бразильский специалист.

В составе "Зенита" Силвиньо особо отметил нападающего Артема Дзюбу. "Это команда, которая отдает себя полностью в течение всего матча. Дзюба - превосходный игрок, у них хороший тренер (Сергей Семак - прим. ТАСС), они в идут группе лидеров в чемпионате. Это будет сложный матч", - сказал он.

Матч "Лион" - "Зенит" пройдет во вторник в Лионе, начало - 19:55 мск.