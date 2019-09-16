Минута молчания по Бруно Гранди объявлена на открытии ЧМ по художественной гимнастике

БАКУ, 16 сентября. /ТАСС/. Минута молчания в память о скончавшемся в прошлую пятницу бывшем президенте Международной федерации гимнастики (FIG) Бруно Гранди объявлена на церемонии открытия чемпионата мира по художественной гимнастике в Баку, которая проходит в понедельник.

Итальянец Бруно Гранди, возглавлявший FIG с 1997 по 2016 год, скончался в пятницу на 86-м году жизни.

Гранди занимался спортивной гимнастикой и входил в состав юниорской сборной Италии, работал тренером, наибольший вклад в развитие гимнастики внес как спортивный функционер. С 1977 по 2000 год он возглавлял Федерацию гимнастики Италии и с 1987 по 2005 год был вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Италии. С 2000 по 2004 год он был членом Международного олимпийского комитета (МОК). В 2001 году Гранди был включен в Международный зал славы гимнастики.

Чемпионат мира проходит с 16 по 22 сентября.