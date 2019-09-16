Россиянин Бабанин пробился в 1/8 финала ЧМ по боксу в весовой категории свыше 91 кг

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Максим Бабанин победил представителя Гренады Энди Кристофера Андалла в первом круге чемпионата мира в весовой категории свыше 91 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

30-летний россиянин отправил соперника в нокдаун в начале второго раунда, после чего рефери принял решение остановить бой и зафиксировать победу Бабанина. В 1/8 финала Бабанин встретится с армянином Гургеном Оганесяном, который победил австрийца Александара Мраовича.

Ранее в понедельник россиянин Глеб Бакши вышел в 1/4 финала чемпионата мира в весовой категории до 75 кг, Андрей Замковой пробился в 1/8 финала в весовой категории до 69 кг.

Бабанин является бронзовым призером чемпионата Европы 2017 года и чемпионом России 2015 года.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.