Борец Евлоев признался, что не порадовался полностью золоту ЧМ без борьбы в финале

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе россиянин Муса Евлоев не смог порадоваться второму мировому титулу в карьере на сто процентов, поскольку соперник по финалу армянин Артур Алексанян не смог выйти на ковер из-за травмы. Об этом Евлоев, выступающий в весовой категории до 97 кг, рассказал журналистам после выступления.

"Очень хотел сегодня побороться с Артуром, готовился, настраивался, но ко мне подошли перед финалом и сказали, что Артур бороться не будет. Да, я счастлив, я чемпион и в то же время расстроен - год ждал этой встречи", - рассказал Евлоев, отвечая на вопрос ТАСС.

Борец рассказал, что вся команда была готова на хороший результат на лицензионном к Играм-2020 турнире в Нур-Султане, однако пока в активе команды лишь три лицензии. "После успеха нашей сборной на прошлогоднем чемпионате мира думал, что возьмем в Казахстане много золотых медалей. Да, лидеры не справились, но мы все лицензии доберем - после чемпионата мира в Лас-Вегасе 2015 года у нас тоже не весь набор был".

Евлоев отметил, что до Олимпийских игр в Токио еще многое может измениться и он не уверен в собственном участии в Играх, поскольку путевки на Олимпиаду в спортивной борьбе неименные: "У нас очень серьезная конкуренция в весе - Никита Мельников, Александр Головин, да и еще ребят добавилось. До Олимпиады еще год, многое может измениться, так что надо держать себя в тонусе. А пока надо все обсудить с тренерами и понять, что делаем дальше".

Чемпионат мира в Нур-Султане завершится 22 сентября.