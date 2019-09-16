Матч отбора молодежного ЧЕ-2021 по футболу Россия - Латвия пройдет в Ростове-на-Дону

ТАСС, 16 сентября. Матч отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года между сборными России и Латвии пройдет на стадионе "Ростов-Арена". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет 15 ноября.

После двух туров российская команда занимает третье место в отборочной группе 5, имея в активе четыре очка. Лидирует в группе команда Польши (6 очков), следом идут болгары (4), четвертое место занимает сборная Латвии (1), пятое - команда Сербии (1), шестое - эстонцы (0).

В третьем туре россияне примут поляков, встреча пройдет 11 октября на "Екатеринбург-Арене", в четвертом туре 15 октября подопечные Михаила Галактионова на выезде сыграют с командой Эстонии. Финальная часть чемпионата Европы пройдет в Венгрии и Словакии летом 2021 года.

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей. На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала.