Путин поздравил борца Манцигова с победой на чемпионате мира в Казахстане

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского борца Абуязида Манцигова с победой в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 72 кг на чемпионате мира в Нур-Султане. Телеграмма размещена в понедельник на сайте Кремля.

"Вы достойно и ярко прошли путь к финалу, покорили зрителей и болельщиков мастерством и настроем на результат. И, конечно, силой духа, настоящим борцовским характером, которые помогли вам взять верх в схватке за золото", - говорится в сообщении.

Глава государства пожелал Манцигову крепкого здоровья, успехов и удачи в спорте.

Манцигов в воскресенье в финале турнира в весовой категории до 72 кг одержал победу над представителем Узбекистана Арамом Варданяном и завоевал золотую награду чемпионата мира в Нур-Султане. Бронзовые медали получили венгр Балинт Корпаши и болгарин Айк Мнацаканян. Победа Манцигова принесла первую золотую медаль в актив российской команды на турнире, который завершится 22 сентября.