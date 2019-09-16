Гунина проиграла немке Петц в шестом туре этапа Гран-при FIDE в Сколково

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Гунина черными фигурами проиграла немке Элизабет Петц в шестом туре первого этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) среди женщин. Соревнования проходят на территории инновационного центра "Сколково".

Россиянка Екатерина Лагно черными фигурами выиграла у болгарской спортсменки Антуанеты Стефановой. Александра Горячкина белыми фигурами переиграла представительницу Индии Харику Дронавалли, Алина Кашлинская (Россия) черными уступила китаянке Цзюй Вэньцзюнь. Индийская спортсменка Хампи Конеру черными победила шведку Пию Крамлинг. Партия Александра Костенюк (Россия) - Мари Себаг (Франция) завершилась вничью.

После шести туров в турнирной таблице лидирует Цзюй Вэньцзюнь (4,5 очка), у Горячкиной, Конеру и Лагно - по 4, Гуниной и Петц - по 3,5, Костенюк и Дронавалли - по 2,5, Кашлинской, Себаг и Стефановой - по 2, Крамлинг - 1,5.

В седьмом туре в среду пройдут партии Гунина - Цзюй Вэньцзюнь, Лагно - Петц, Конеру - Стефанова, Дронавалли - Крамлинг, Себаг - Горячкина, Кашлинская - Костенюк.

В серии Гран-при помимо турнира в России пройдут еще три этапа: в Монако (2-15 декабря), Лозанне (1-20 марта 2020 года) и на Сардинии (20 мая - 10 июня 2020 года). В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток, каждая из которых выступит на трех этапах серии. На турнир претенденток попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

Этап Гран-при в Москве завершится 23 сентября. Призовой фонд турнира составляет €80 тыс.