Шахматист Витюгов заявил, что странный ход Карякина помог победить в партии на КМ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 сентября. /ТАСС/. Российский шахматист Никита Витюгов заявил, что странный ход Сергея Карякина помог победить в партии третьего раунда Кубка мира. Комментарий гроссмейстера приводит пресс-служба турнира, который проходит в Ханты-Мансийске.

В понедельник Витюгов белыми фигурами одержал победу над Карякиным в первой партии третьего раунда Кубка мира. Вторая партия пройдет во вторник.

"Мне удалось получить некоторое преимущество с дебюта, по времени точно, и захватить игровую инициативу, - сказал Витюгов. - Где-то я сыграл неточно, поскольку казалось, что позиция обещала большее. Сергей плотно защищался, после контроля мне казалось, что основной перевес упущен, но неожиданно он допустил странный ход, что в конечном счете позволило мне одержать победу".

Все матчи, за исключением финала и встречи за третье место, состоят из двух партий, в случае ничьей проводится тай-брейк. Соревновательная часть Кубка мира завершится 4 октября. Последний день зарезервирован под тай-брейк решающих встреч. В турнире стартовали 128 шахматистов, призовой фонд составляет $1,6 млн, победитель получит $110 тыс.