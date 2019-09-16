Российские волейболисты одержали четвертую победу подряд на чемпионате Европы

ТАСС, 16 сентября. Мужская сборная России по волейболу выиграла у команды Финляндии в матче четвертого тура группового этапа чемпионата Европы. Встреча прошла в Любляне.

Россияне победили финнов со счетом 3-0 (25:17, 26:24, 25:22), одержав четвертую победу подряд. Во втором сете травму голеностопа получил блокирующий российской команды Ильяс Куркаев. В заключительном туре группового этапа российская команда встретится со словенцами в среду.

На чемпионате Европы выступают 24 команды, разделенные на четыре группы. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

В турнирной таблице после четырех матчей россияне возглавляют турнирную таблицу, набрав 12 очков. Российская команда обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. Вторыми идут словенцы (9 очков, 3 матча), третьими - финны (4, 4), четвертыми - турки (3, 3), пятыми - белорусы (2, 3), шестыми - северомакедонцы (0, 3).

Чемпионат Европы впервые в истории проходит в четырех странах: Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах. Первенства континента проходят раз в два года.

Сборная России является действующим победителем. Россияне дважды побеждали на турнире (2013, 2017), по три раза завоевывали серебряные (1999, 2005, 2007) и бронзовые медали (1993, 2001, 2003). Соревнования завершатся 29 сентября.