Семак: "Зенит" не должен обращать внимания на отсутствие опыта у тренера "Лиона"

ЛИОН /Франция/, 16 сентября. /ТАСС/. Футболистам "Зенита" в матче группового этапа Лиги чемпионов с "Лионом" нельзя обращать внимания на то, что главный тренер французской команды 45-летний Силвиньо не имеет большого опыта работы. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Матч "Лион" - "Зенит" пройдет во Франции 17 сентября, начало встречи - 19:55 мск. Силвиньо возглавил "Лион" в мае. До этого специалист никогда не работал в должности главного тренера. "Лион" после пяти матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе восемь очков.

"Кроме травмированного Малкома, все футболисты команды прилетели, все здоровы. Нельзя пользоваться тем, что у "Лиона" тренер без опыта, - сказал Семак. - Что касается чемпионата Франции, то слишком мало сыграно матчей, чтобы утверждать, что "Лион" слабо играет дома".

"Зенит" и "Лион" встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16, тогда оба раза победу одержал российский клуб - 3:1 дома и 2:0 в гостях. "Не надо проводить параллели с предыдущими матчами. Сейчас "Лион" - молодая команда, она много продала игроков. Но у нынешнего состава потенциал огромен", - отметил специалист.

"Лион" восемь раз встречался с российскими командами: помимо встреч с "Зенитом", он играл со "Спартаком" во втором групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2000/01 (3:0, 1:1), с "Рубином" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2011/12 (3:1, 1:1) и с ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (1:0, 2:3).