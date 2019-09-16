Оздоев: "Лион" обладает хорошими футболистами в линии атаки

ЛИОН /Франция/, 16 сентября. /ТАСС/. Французский "Лион" имеет в своем составе хороших футболистов, особенно в линии атаки. Такое мнение на предматчевой пресс-конференции высказал полузащитник российского "Зенита" Магомед Оздоев.

Матч группового этапа Лиги чемпионов "Лион" - "Зенит" пройдет во Франции 17 сентября, начало - 19:55 мск.

"Лион" - очень хорошая команда. В нашей группе нет фаворита (в группе также играют португальская "Бенфика" и немецкий "Лейпциг" - прим. ТАСС), надо всех обыгрывать. В "Лионе" есть хорошие игроки, особенно в линии атаки, например, Мемфис Депай. Но и мы можем доставить сопернику много проблем", - сказал Оздоев.

"Зенит" и "Лион" встречались друг с другом на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда оба раза победу одержал "Зенит" - 3:1 дома и 2:0 в гостях.