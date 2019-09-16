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ЧМ по борьбе

Российские борцы греко-римского стиля завоевали на ЧМ три путевки на Олимпиаду

Спортсмены еще смогут завоевать недостающие лицензии на международных турнирах весной

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля завоевали три лицензии на Игры-2020 в весовых категориях до 60, 67 кг и 97 кг на предолимпийском чемпионате мира в столице Казахстана.

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Право участия в Играх обеспечивают первые шесть спортсменов чемпионата мира в каждом олимпийском весе. Таким образом, лицензии для сборной России завоевал серебряный призер в весе до 67 кг Артем Сурков, чемпион мира в весе до 97 кг Муса Евлоев и Сергей Емелин, вышедший в финал в весовой категории до 60 кг, который пройдет на "Барыс-Арене" 17 сентября. В этот день Емелин будет единственным россиянином, который поборется за медали чемпионата мира.

Следующими в борьбу 17 сентября вступят женщины - в утренней части пройдут предварительные поединки и полуфиналы в весовых категориях до 50, 53, 55 и 72 кг. Чемпионат мира по спортивной борьбе завершится в Нур-Султане 22 сентября.

Российские борцы смогут завоевать недостающие олимпийские лицензии на международных турнирах весной.

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ЧМ по борьбе
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