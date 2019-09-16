{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ
Обновлено 

Профсоюз игроков НХЛ не будет до конца срока выходить из коллективного соглашения с лигой

Действие текущего договора заканчивается 15 сентября 2022 года
Описание
© AP Photo/Mark Humphrey

ТАСС, 16 сентября. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба NHLPA.

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения.

"Пока у игроков есть обеспокоенность по поводу текущего соглашения, мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем является более предпочтительным вариантом развития событий, чем прекращение соглашения после этого сезона, - сказал исполнительный директор NHLPA Дон Фер. - У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся".

"Мы приветствуем решение NHLPA не выходить из коллективного соглашения, - отметил комиссар НХЛ Гэри Бетмэн. - Мы будем продолжать работать с NHLPA ради выгоды всех заинтересованных сторон, в первую очередь, наших болельщиков".

Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.

Футбол в России
Вратарь Лещук: футболисты "Динамо" проявили самоотдачу в игре с "Уфой"
По словам голкипера, в некоторых эпизодах нужно было сыграть проще
Читать полностью