Профсоюз игроков НХЛ не будет до конца срока выходить из коллективного соглашения с лигой

ТАСС, 16 сентября. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба NHLPA.

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения.

"Пока у игроков есть обеспокоенность по поводу текущего соглашения, мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем является более предпочтительным вариантом развития событий, чем прекращение соглашения после этого сезона, - сказал исполнительный директор NHLPA Дон Фер. - У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся".