Профсоюз игроков НХЛ не будет до конца срока выходить из коллективного соглашения с лигой

ТАСС, 16 сентября. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба NHLPA.
Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения.
"Пока у игроков есть обеспокоенность по поводу текущего соглашения, мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем является более предпочтительным вариантом развития событий, чем прекращение соглашения после этого сезона, - сказал исполнительный директор NHLPA Дон Фер. - У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся".
The NHLPA announced today that the Executive Board has declined to reopen the CBA with the NHL following the 2019-20 season. The current CBA remains in effect through the 2021-22 season. The NHLPA advised the League of its decision earlier today. pic.twitter.com/IdZZT9HXL7— NHLPA (@NHLPA) September 16, 2019
"Мы приветствуем решение NHLPA не выходить из коллективного соглашения, - отметил комиссар НХЛ Гэри Бетмэн. - Мы будем продолжать работать с NHLPA ради выгоды всех заинтересованных сторон, в первую очередь, наших болельщиков".
Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.