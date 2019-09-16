"Динамо" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В начале первого тайма главный арбитр встречи Виталий Мешков назначил пенальти в ворота гостей, однако после просмотра видеоповтора отменил свое решение. На 45-й минуте матча игрок "Динамо" Клинтон Н'Жи был заменен из-за повреждения, вместо него вышел Себастьян Шиманьский.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 9538 зрителей.

"Динамо" и "Уфа" провели девятый очный матч, на счету "Динамо" шесть побед, еще три встречи завершились вничью.

В турнирной таблице "Динамо" располагается на 11-м месте, имея в активе 10 очков после девяти встреч. "Уфа" занимает девятую строчку, набрав 11 очков в девяти играх.

В 10-м туре "Динамо" примет "Сочи" 22 сентября, "Уфа" дома сыграет с московским "Спартаком" 20 сентября.

Ход игры

Из-за перебора желтых карточек встречу пропускал опорный полузащитник "Динамо" Шарль Каборе, его место занял Роман Нойштедтер. Впервые в составе хозяев на поле вышел арендованный у "Уфы" нападающий Сильвестр Игбун. В составе клуба из Башкортостана из-за дисквалификации игру пропускал центральный защитник Александр Пуцко, на его позиции сыграл Павел Аликин, который вышел на встречу с капитанской повязкой. За несколько минут до стартового свистка перед зрителями выступила группа из 15 барабанщиков. Помимо исполнения композиций, музыканты порадовали болельщиков сложными трюками с барабанными палочками.

Первый интересный момент произошел в начале встречи. Главный арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар в ворота гостей за игру рукой в штрафной площади, однако после видеопросмотра игрового эпизода отменил свое решение. Динамовцы не сильно расстроились после отмененного пенальти и создали пару хороших моментов у ворот Беленова, в одном из них неплохой удар нанес Сергей Паршивлюк, но вратарь гостей вытащил мяч из ближнего угла.

Уфимцы редко отвечали контратаками, предпочитая строить игру от обороны. Стопроцентный момент на 30-й минуте не использовал Н'Жи, пробивший мимо с линии вратарской. На 45-й минуте камерунец был вынужден покинуть поле из-за травмы, вместо него вышел полузащитник Шиманьский.

Во втором тайме игроки "Уфы" стали чаще переходить на чужую половину поля, но до удара дело не доходило. Подопечные Дмитрия Хохлова владели преимуществом, но часто не могли найти логического завершения своим атакам, к тому же, грамотно действовали защитники гостей. На 63-й минуте Игбун имел отличную возможность забить бывшему клубу, выйдя один на один с вратарем, но "Уфу" спас Беленов.

Спустя пять минут 33-летний вратарь снова сыграл выше всяких похвал - все тот же Игбун принял мяч в районе 11-метровой отметки и пробил в дальний угол, но голкипер гостей в длинном прыжке сумел отразить этот сложный удар. До финального свистка команды обменялись опасными выпадами, но счет на табло так и не изменился.