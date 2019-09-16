Хет-трик Капризова помог ЦСКА выиграть у "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома победил ярославский "Локомотив" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе ЦСКА хет-трик сделал Кирилл Капризов (2-я, 19-я и 59-я минуты), также у москвичей шайбы забросили Сергей Калинин (18) и Михаил Григоренко (51). В составе "Локомотива" отличились Стефан Да Коста (14) и Якуб Накладал (35). На 58-й минуте встречи арбитры отменили взятие ворота ЦСКА после просмотра видеоповтора.

Капризов набрал очки в шестом матче подряд (четыре шайбы + семь результативных передач). Григоренко также набрал очки в шести играх подряд (3+6). Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (205 за череповецкую "Северсталь" и 195 за ЦСКА), Мэт Робинсон - 300-й (145 за московское "Динамо", 101 за ЦСКА, 54 за рижское "Динамо").

В другом матче дня казанский "Ак Барс" дома переиграл "Северсталь" со счетом 4:3, череповецкий клуб не может обыграть "Ак Барс" на выезде с 28 января 2012 года (1:0).

В турнирной таблице ЦСКА возглавляет Западную конференцию, имея в активе 11 очков после семи встреч. "Локомотив" располагается на последней, 12-й строчке в той же конференции, набрав четыре очка после пяти матчей.

В четверг ЦСКА дома примет владивостокский "Адмирал", в пятницу "Локомотив" дома сыграет с подмосковным "Витязем".