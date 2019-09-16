Хет-трик Капризова помог ЦСКА выиграть у "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома победил ярославский "Локомотив" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".
В составе ЦСКА хет-трик сделал Кирилл Капризов (2-я, 19-я и 59-я минуты), также у москвичей шайбы забросили Сергей Калинин (18) и Михаил Григоренко (51). В составе "Локомотива" отличились Стефан Да Коста (14) и Якуб Накладал (35). На 58-й минуте встречи арбитры отменили взятие ворота ЦСКА после просмотра видеоповтора.
Капризов набрал очки в шестом матче подряд (четыре шайбы + семь результативных передач). Григоренко также набрал очки в шести играх подряд (3+6). Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (205 за череповецкую "Северсталь" и 195 за ЦСКА), Мэт Робинсон - 300-й (145 за московское "Динамо", 101 за ЦСКА, 54 за рижское "Динамо").
В другом матче дня казанский "Ак Барс" дома переиграл "Северсталь" со счетом 4:3, череповецкий клуб не может обыграть "Ак Барс" на выезде с 28 января 2012 года (1:0).
В турнирной таблице ЦСКА возглавляет Западную конференцию, имея в активе 11 очков после семи встреч. "Локомотив" располагается на последней, 12-й строчке в той же конференции, набрав четыре очка после пяти матчей.
В четверг ЦСКА дома примет владивостокский "Адмирал", в пятницу "Локомотив" дома сыграет с подмосковным "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|7
|4
|1
|0
|0
|1
|1
|20-11
|11
|2
|СКА
|6
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|16-16
|8
|3
|Витязь
|6
|3
|0
|2
|0
|0
|1
|18-10
|10
|4
|Торпедо
|7
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|19-19
|8
|5
|Сочи
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-17
|7
|6
|Динамо Мск
|6
|2
|1
|0
|1
|0
|2
|14-18
|7
|7
|Спартак
|7
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|19-17
|7
|8
|Динамо Р
|6
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|12-20
|6
|9
|Йокерит
|6
|2
|0
|0
|0
|1
|3
|21-20
|5
|10
|Северсталь
|7
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|16-22
|5
|11
|Динамо Мн
|6
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|18-24
|4
|12
|Локомотив
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|3
|14-17
|4
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Автомобилист
|6
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|21-11
|12
|2
|Авангард
|6
|3
|1
|0
|0
|0
|2
|14-14
|8
|3
|Трактор
|8
|3
|1
|0
|0
|1
|3
|16-16
|9
|7
|Ак Барс
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|19-12
|8
|4
|Нефтехимик
|6
|3
|0
|0
|0
|1
|2
|18-13
|7
|5
|Салават Юлаев
|5
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|11-9
|7
|6
|Сибирь
|6
|3
|0
|0
|1
|0
|2
|15-14
|7
|8
|Адмирал
|5
|3
|0
|0
|0
|0
|2
|10-10
|6
|9
|Барыс
|6
|3
|0
|0
|0
|0
|3
|10-12
|6
|10
|Куньлунь
|6
|2
|0
|1
|0
|0
|3
|10-11
|6
|11
|Металлург Мг
|7
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|10-18
|3
|12
|Амур
|7
|0
|0
|0
|0
|2
|5
|11-19
|2