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КХЛ

Хет-трик Капризова помог ЦСКА выиграть у "Локомотива" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:2
Кирилл Капризов и Константин Окулов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Кирилл Капризов и Константин Окулов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА дома победил ярославский "Локомотив" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене".

В составе ЦСКА хет-трик сделал Кирилл Капризов (2-я, 19-я и 59-я минуты), также у москвичей шайбы забросили Сергей Калинин (18) и Михаил Григоренко (51). В составе "Локомотива" отличились Стефан Да Коста (14) и Якуб Накладал (35). На 58-й минуте встречи арбитры отменили взятие ворота ЦСКА после просмотра видеоповтора.

Капризов набрал очки в шестом матче подряд (четыре шайбы + семь результативных передач). Григоренко также набрал очки в шести играх подряд (3+6). Защитник ЦСКА Богдан Киселевич провел 400-й матч в регулярных чемпионатах КХЛ (205 за череповецкую "Северсталь" и 195 за ЦСКА), Мэт Робинсон - 300-й (145 за московское "Динамо", 101 за ЦСКА, 54 за рижское "Динамо").

В другом матче дня казанский "Ак Барс" дома переиграл "Северсталь" со счетом 4:3, череповецкий клуб не может обыграть "Ак Барс" на выезде с 28 января 2012 года (1:0).

В турнирной таблице ЦСКА возглавляет Западную конференцию, имея в активе 11 очков после семи встреч. "Локомотив" располагается на последней, 12-й строчке в той же конференции, набрав четыре очка после пяти матчей.

В четверг ЦСКА дома примет владивостокский "Адмирал", в пятницу "Локомотив" дома сыграет с подмосковным "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА741001120-1111
2СКА631000216-168
3Витязь630200118-1010
4Торпедо722000319-198
5Сочи630010215-177
6Динамо Мск621010214-187
7Спартак720003219-177
8Динамо Р612000312-206
9Йокерит620001321-205
10Северсталь710101416-225
11Динамо Мн620000418-244
12Локомотив520000314-174
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Автомобилист641100021-1112
2Авангард631000214-148
3Трактор831001316-169
7Ак Барс540000119-128
4Нефтехимик630001218-137
5Салават Юлаев530010111-97
6Сибирь630010215-147
8Адмирал530000210-106
9Барыс630000310-126
10Куньлунь620100310-116
11Металлург Мг710010510-183
12Амур700002511-192

 

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