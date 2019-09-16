"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "Ростов-Арена", присутствовало 28 722 зрителя.

В составе хозяев голами отметились Хорен Байрамян (54-я минута) и Матиас Норманн (65), у гостей отличился Одисе Роши (19, с пенальти). На 62-й минуте с поля был удален полузащитник "Ахмата" Антон Швец.

В турнирной таблице "Ростов" занимает третье место, набрав 20 очков, столько же в активе у "Краснодара" и санкт-петербургского "Зенита". "Ахмат" с восемью очками идет 12-м.

"Ростов" в следующем туре в гостях сыграет с "Тамбовом", "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов". Обе встречи пройдут 21 сентября.