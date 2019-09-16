"Ростов" одержал волевую победу над "Ахматом" в матче чемпионата России по футболу

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сентября. /ТАСС/. "Ростов" одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "Ростов-Арена", присутствовало 28 722 зрителя.
В составе хозяев голами отметились Хорен Байрамян (54-я минута) и Матиас Норманн (65), у гостей отличился Одисе Роши (19, с пенальти). На 62-й минуте с поля был удален полузащитник "Ахмата" Антон Швец.
В турнирной таблице "Ростов" занимает третье место, набрав 20 очков, столько же в активе у "Краснодара" и санкт-петербургского "Зенита". "Ахмат" с восемью очками идет 12-м.
"Ростов" в следующем туре в гостях сыграет с "Тамбовом", "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов". Обе встречи пройдут 21 сентября.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|9
|6
|2
|1
|19-9
|20
|2
|Зенит
|9
|6
|2
|1
|13-4
|20
|3
|Ростов
|9
|6
|2
|1
|16-12
|20
|4
|ЦСКА
|9
|6
|1
|2
|12-6
|19
|5
|Локомотив
|9
|5
|2
|2
|14-8
|17
|6
|Спартак
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|7
|Арсенал
|9
|4
|1
|4
|12-13
|13
|8
|Урал
|9
|4
|1
|4
|16-19
|13
|9
|Уфа
|9
|3
|2
|4
|10-10
|11
|10
|Рубин
|9
|3
|1
|5
|6-10
|10
|11
|Динамо
|9
|2
|4
|3
|6-6
|10
|12
|Оренбург
|9
|2
|2
|5
|11-15
|8
|13
|Ахмат
|9
|2
|2
|5
|6-14
|8
|14
|Крылья Советов
|9
|2
|1
|6
|12-15
|7
|15
|Сочи
|9
|1
|3
|5
|5-11
|6
|16
|Тамбов
|9
|1
|2
|6
|7-14
|5