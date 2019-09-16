Мактавиш: хоккеиста ЦСКА Капризова можно сравнить со многими сильными игроками НХЛ

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Нападающего московского ЦСКА Кирилла Капризова можно сравнить со многими хорошими игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер ярославского "Локомотива" Крэйг Мактавиш.

В понедельник ЦСКА со счетом 5:2 обыграл "Локомотив" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 22-летний Капризов забросил три шайбы.

"Думаю, его можно сопоставить со многими сильными игроками НХЛ, он очень талантлив. Он отлично играет в большинстве, у него высокое индивидуальное мастерство, - отметил Мактавиш. - Я был удивлен игрой ЦСКА, насколько детально армейцы играют. Команда сыгранная и опытная, у них отлажены детали игры, думаю, что сегодняшний матч станет хорошим уроком для нас, и мы будем двигаться вперед".

В первом периоде после третьей пропущенной шайбы вратарь "Локомотива" Илья Коновалов был заменен на Александра Лазушина. "Вешать все на вратаря не стоит, при такой игре, какую мы показали в первом периоде, наш голкипер должен был показать невероятный хоккей, чтобы мы закончили период хотя бы вничью. У Коновалова был хороший прошлый сезон, и его ждет светлое будущее", - подчеркнул Мактавиш.

"Мы начали игру не так, как хотели. В первом периоде не справились с давлением ЦСКА, но потом поменяли игру, и у нас что-то получилось. После первого периода игра была неплохой, у нас были моменты забросить при счете 2:3. Но пропустили четвертый гол", - добавил главный тренер "Локомотива".

В турнирной таблице ЦСКА возглавляет Западную конференцию, имея в активе 11 очков после семи встреч. "Локомотив" располагается на последней, 12-й строчке в той же конференции, набрав четыре очка после пяти матчей. В четверг ЦСКА дома примет владивостокский "Адмирал", в пятницу "Локомотив" дома сыграет с подмосковным "Витязем".