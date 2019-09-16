Хохлов: футболисты "Динамо" должны были реализовывать моменты в матче с "Уфой"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Игроки московского "Динамо" должны были реализовывать моменты, которые возникали у них в матче девятого тура чемпионата России по футболу против "Уфы". Об этом в эфире телеканала "Матч Премьер" заявил главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов.

В понедельник "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Уфой" со счетом 0:0.

"У "Динамо" были моменты, их нужно было реализовывать, - сказал Хохлов. - Когда мы планируем состав, у нас есть план на игру, но когда игрок получает травму, это нельзя спрогнозировать, [вместо получившего повреждение Клинтона Н'Жи] вышел [Себастьян] Шиманьский, тоже игрок основного состава".

Также главный тренер бело-голубых прокомментировал игру вышедшего на замену во втором тайме Вячеслава Грулева и игравшего с первых минут Сильвестра Игбуна. "Хотелось бы, чтобы игроки активнее выходили на замену, Грулева изначально наигрывали в центре, но пришлось выпустить его на фланг. Игбун закрывает позицию центрального нападающего, у него была первая игра, он старался", - отметил специалист.

В турнирной таблице "Динамо" располагается на 11-м месте, имея в активе 10 очков после девяти встреч. "Уфа" занимает девятую строчку, набрав 11 очков. В 10-м туре "Динамо" примет "Сочи" 22 сентября, "Уфа" дома сыграет с московским "Спартаком" 20 сентября.