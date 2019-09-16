Золото Евлоева и провал Власова. Российские борцы завоевали две медали во второй день ЧМ

Золото без борьбы завоевал Муса Евлоев в весовой категории до 97 кг, его соперник по финалу - армянин Артур Алексанян - не смог выйти на поединок из-за травмы. Серебряная награда в активе Артема Суркова, который в финальном поединке в весовой категории до 67 кг уступил олимпийскому чемпиону 2016 года кубинцу Исмаэлю Борреро Молине со счетом 1:3. Евлоев, Сурков, а также Сергей Емелин, вышедший в финал в весовой категории до 60 кг, который пройдет во вторник, завоевали для сборной России олимпийские лицензии на Игры 2020 года в Токио. Право участия в Олимпиаде обеспечивают себе первые шесть номеров чемпионата мира в каждом олимпийском весе.

НУР-СУЛТАН, 16 сентября. /ТАСС/. Российские борцы завоевали одну золотую и одну серебряную награду во второй соревновательный день чемпионата мира, который проходит в Нур-Султане. В понедельник продолжили выступать борцы греко-римского стиля.

Сурков доволен, что смог добыть для страны лицензию на Игры, но разочарован финалом. По его словам, он сам пропустил техническое действие в партере и ничего не смог сделать в стойке. "Никаких отговорок быть не может, сам во всем виноват. Конечно, хотелось бы взять реванш на Играх в Токио, но туда еще надо попасть - у нас немало ребят, которые достойны там выступить", - сказал 25-летний спортсмен.

Евлоев не смог порадоваться успеху в полной мере из-за отказа соперника. По словам россиянина, он ждал этого финала целый год и тренировался ради этих нескольких минут. "Очень хотел сегодня побороться с Артуром, готовился, настраивался, но ко мне подошли перед финалом и сказали, что Артур бороться не будет. Да, я счастлив, я чемпион, но в то же время расстроен - год ждал этой встречи", - сказал 26-летний борец.

Власов себя еще покажет

Серьезным разочарованием для российских болельщиков стало неудачное выступление капитана сборной России по греко-римской борьбе двукратного олимпийского чемпиона Романа Власова, проигравшего в 1/8 финала казахстанцу Асхату Дилмухамедову со счетом 0:3.

"Думаю, что тем, кто начнет сомневаться в силах Власова, стоит пересмотреть его схватку с казахстанцем. Власов был готов, как никогда, он есть и будет, и он еще себя покажет, - сказал ТАСС главный тренер сборной России Гоги Когуашвили. - Но Власов - живой человек, это дисциплинированный работяга, который живет одной борьбой, ничего другого ему даже не снится - в этом я уверен".

После успешного выступления на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште, где российские борцы греко-римского стиля завоевали шесть золотых медалей, результат, показанный на турнире в Нур-Султане, не устроил Когуашвили. "Лицензии были для нас самым важным на этом турнире, но взяли мы их только три. Для кого-то и три мечта, но нас после феерического прошлогоднего выступления на чемпионате мира в Будапеште такой результат не может удовлетворить", - подчеркнул главный тренер.

Теперь команде предстоит добирать лицензии весной 2020 года на турнирах в Венгрии и Болгарии. Когуашвили рассчитывает, что российская команда справится с этой задачей на первом же из этих двух стартов.