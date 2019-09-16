Вратарь Лещук: футболисты "Динамо" проявили самоотдачу в игре с "Уфой"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Футболисты московского "Динамо" проявили самоотдачу в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Уфы". Таким мнением с журналистами поделился вратарь столичного клуба Игорь Лещук.

В понедельник "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" (0:0) в домашнем матче девятого тура чемпионата России.

"Нам сегодня не хватило концентрации, не реализовали свои моменты. Но сегодня мы проявили самоотдачу и выложились на все сто. В некоторых эпизодах нужно было сыграть проще. Все сегодня справились со своими задачами, несмотря на то, что не забили, но уверен, что мы разберемся с этим", - сказал Лещук.

"Поле сегодня было нормальным, хотя для этого времени года оно должно быть лучше", - добавил вратарь "Динамо".

Нападающий "Уфы" Николай Гиоргобиани назвал матч тяжелым. "Мы пытались владеть мячом, не садиться низко, результатом сегодняшним не сильно удовлетворены, но будем делать работу над ошибками, исправляться. Старт сезона не слишком устраивает нас, мы могли набирать больше очков, но уверен, что у нас все впереди", - заявил он.

В турнирной таблице "Динамо" располагается на 11-м месте, имея в активе 10 очков после девяти встреч. "Уфа" занимает девятую строчку, набрав 11 очков в девяти играх. В 10-м туре "Динамо" примет "Сочи" 22 сентября, "Уфа" дома сыграет с московским "Спартаком" 20 сентября.