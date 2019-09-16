Фетисов надеется, что хоккейный матч в Нью-Йорке привлечет внимание к проблемам климата

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов выразил надежду, что благотворительный хоккейный матч, который состоится в Нью-Йорке, привлечет внимание к проблеме изменения климата. Об этом он рассказал ТАСС.

Встреча пройдет во вторник в Нью-Йорке в преддверии предсезонной игры между клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Айлендерс" и "Филадельфия". На лед арены "Мемориал Колизеум" выйдут как известные спортсмены, так и школьники.

"Это не столько благотворительный, сколько просветительский матч, - отметил Фетисов, подчеркнув, что мероприятие проходит в рамках программы The Last Game ("Последняя игра"). - Мы по миру уже ездили, играли в Африке в Найроби, в Финляндии в Хельсинки, в ОАЭ, Израиле, сейчас сыграем в Нью-Йорке, затем - в Сингапуре и где-нибудь в Австралии, договариваемся сыграть в Индии. Мы пытаемся вовлечь как можно больше людей в нашу новую команду по борьбе с глобальными климатическими изменениями. Эта игра в Нью-Йорке проводится в канун большого события - открытия сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на которой будут затронуты проблемы изменения климата".

Ранее в июне Фетисов подтвердил планы по проведению товарищеского матча на льдине в 70-90 км от Северного полюса 20 апреля 2020 года. "В следующем году мы постараемся провести матч на Северном полюсе для того, чтобы привлечь внимание к проблемам Арктики, - рассказал Фетисов. - В Арктике идет быстрое таяние льдов, и мы стараемся привлечь внимание молодежи к тому, что это большой вызов для всех нас, живущих на планете, и необходимы усилия для того, чтобы эту ситуацию приостановить. Это общечеловеческая проблема, и она требует единения, надеемся, что к моменту игры на Северном полюсе мы привлечем к ней внимание большого числа людей".

"Окружающая среда и глобальные климатические изменения - это те темы, которые нельзя игнорировать, - отметил в заявлении, распространенном накануне матча, президент и главный управляющий "Айлендерс" Лу Ламорелло. - Это фантастическая возможность - содействовать лучшему пониманию этой проблемы и при этом действовать вместе со Славой [Фетисовым]. Мы гордимся тем, что оказываем поддержку программе The Last Game перед началом предсезонной игры между клубами".

Фетисов является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике. Ранее он несколько раз принимал участие в подобных матчах: в феврале 2019 года - на пруду в Финляндии со звездами мирового хоккея и председателем Арктического совета, президентом Финляндии Саули Ниинистё, в марте - в Кении, где прошла первая международная игра в истории страны, а затем в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках Специальных Олимпийских игр.