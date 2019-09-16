Второй матч без голов. "Динамо" сыграло вничью с "Уфой"

Начало матча получилось интересным. Главный арбитр Виталий Мешков назначил 11-метровый удар в ворота гостей, так как, по его мнению, рукой в своей штрафной сыграл защитник "Уфы" Данил Круговой. Однако спустя несколько минут Мешков воспользовался работавшей на матче системой видеоассистента рефери (VAR) и отменил решение. Динамовцы не пали духом, создали несколько хороших моментов, среди которых можно отметить удар Сергея Паршивлюка, но вратарь гостей Александр Беленов вытащил мяч из ближнего угла.

Наставник "Уфы" Вадим Евсеев также потерял важного игрока основного состава перед этим матчем. В игре против "Оренбурга" (1:2) удаление получил центральный защитник Александр Пуцко, на его позиции сыграл Павел Аликин, который вышел на встречу с капитанской повязкой.

Главному тренеру "Динамо" Дмитрию Хохлову пришлось обходиться без опорного полузащитника Шарля Каборе. Футболист отбывает дисквалификацию из-за перебора желтых карточек, его место занял Роман Нойштедтер. Впервые в составе хозяев вышел нападающий Сильвестр Игбун, права на которого принадлежат клубу из Уфы.

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" сыграло вничью с "Уфой" в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на "ВТБ-Арене - Центральном стадионе "Динамо" имени Льва Яшина" в присутствии 9538 зрителей и завершилась со счетом 0:0.

После матча нападающий "Уфы" Николай Гиоргобиани отметил, что его партнеры "пытались владеть мячом, не садиться низко", но игра гостей в первом тайме не создавала такого ощущения. Уфимцы редко атаковали и строили игру исключительно от обороны. Подопечные Дмитрия Хохлова пытались найти лазейку в оборонительных редутах гостей, и иногда им это удавалось. Стопроцентный момент на 30-й минуте не использовал Клинтон Н'Жи, пробивший мимо ворот с линии вратарской.

Уже под занавес первой половины встречи камерунский нападающий получил травму и был вынужден покинуть поле, его место занял Себастьян Шиманьский. Начало второго тайма осталось за "Уфой", игроки стали чаще переходить на половину поля соперника, но дело редко доходило до удара, можно лишь вспомнить выстрел полузащитника Оливье Тилля из-за пределов штрафной, но футболист пробил точно в руки вратаря "Динамо" Игоря Лещука.

В течение пяти минут Игбун имел две прекрасные возможности огорчить свою бывшую команду. На 63-й минуте нигериец вышел один на один с Беленовым, но вратарь "Уфы" спас свою команду. Спустя пять минут 33-летний голкипер снова сыграл выше всяких похвал - все тот же Игбун принял мяч в районе 11-метровой отметки и пробил в дальний угол, но голкипер гостей в длинном прыжке сумел отразить этот сложный удар.

Уже ближе к концу встречи Беленов вновь не позволил счету измениться. Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов пробил с линии штрафной, но вратарь "Уфы" вытащил мяч из-под перекладины. По итогам матча Беленов был заслуженно признан лучшим игроком. После финального свистка некоторые активные болельщики "Динамо" скандировали кричалки про увольнение Хохлова с поста главного тренера.

"Динамо" не хватило реализации

"Динамо" не может забить второй матч подряд, в прошлом туре бело-голубые сыграли вничью с самарскими "Крыльями Советов" (0:0). Хохлов считает, что проблема заключается в плохой реализации собственных моментов. "У "Динамо" были моменты, их нужно было реализовывать", - сказал он после игры. Также специалист отметил старания Игбуна в дебютном матче за клуб.

С мнением Хохлова согласился Лещук, сделавший акцент на самоотдаче со стороны игроков "Динамо". "В некоторых эпизодах нужно было сыграть проще. Все сегодня справились со своими задачами, несмотря на то, что не забили, но уверен, что мы разберемся с этим", - сказал 23-летний вратарь.

Евсеев остался доволен результатом игры. "У "Динамо" были моменты во втором тайме, у нас были ошибки и обрезы, соперник мог наказать нас за это", - отметил специалист.

После девяти туров "Уфа" занимает девятое место, имея в активе 11 очков. "Старт сезона не слишком устраивает нас, мы могли набирать больше очков, но уверен, что у нас все впереди", - заявил после матча Гиоргобиани.

"Динамо" расположилось на 11-й строчке, набрав 10 очков после девяти матчей. В 10-м туре москвичи примут "Сочи" 22 сентября, двумя днями ранее "Уфа" дома сыграет с московским "Спартаком".