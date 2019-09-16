"Зенит" матчем против "Лиона" стартует в групповом этапе Лиги чемпионов

ТАСС, 17 сентября. Петербургский "Зенит" выездным матчем против французского "Лиона" начнет свое выступление в новом розыгрыше футбольной Лиги чемпионов. Клуб впервые за четыре года сыграет в главном еврокубковом турнире.

В сезоне-2015/16 "Зенит" выступал в одной группе с "Лионом" и дважды обыграл французскую команду (3:1, 2:0). Набрав 15 очков в квартете, петербургский клуб обошел не только "Лион", но и бельгийский "Гент", а также испанскую "Валенсию". В 1/8 финала команда уступила "Бенфике" (0:1, 1:2).

Во Францию "Зенит" отправился без главного приобретения летнего трансферного окна - бразильского нападающего Малкома, купленного у испанской "Барселоны" за €40 млн. Форвард испытывает проблемы с бедром и продолжает восстанавливаться от травмы в Санкт-Петербурге. Остальные футболисты здоровы и прилетели в Лион.

Летом "Зенит" совершил еще несколько значимых приобретений. Изменениям подверглась оборона команды, которая была усилена крайним защитником голландского "Витесса" и сборной России Вячеславом Караваевым, его коллегой по амплуа из немецкого "Гамбурга" Дугласом Сантосом и центральным защитником Йорданом Осорио из португальского "Порту". Также клуб разгрузил зарплатную ведомость, расставшись с 12 футболистами, не попадавшими в основной состав. "Зенит", являющийся действующим чемпионом страны, успешно начал и новый сезон, набрав после девяти туров 20 очков и лидируя в таблице вместе с "Краснодаром" и "Ростовом".

"Лиону" необходим баланс

Предстоящий соперник подопечных Сергея Семака летом сменил главного тренера. Вместо Бруно Женезио команду возглавил Силвиньо, который ранее не имел опыта работы на таком уровне. "Нельзя пользоваться тем, что у "Лиона" тренер без опыта", - сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

В прошедшее трансферное окно "Лион" ожидаемо продал нескольких своих воспитанников за большие деньги. Основной полузащитник французского коллектива Танги Ндомбеле ушел в "Тоттенхэм" за рекордную для английского клуба сумму (€60 млн), состав мадридского "Реала" пополнил крайний защитник Ферлан Менди (€48 млн), а нападающий Набиль Фекир (€20 млн) был продан в испанский "Бетис". "Лион" заменил ушедших перспективной молодежью, но начало чемпионата Франции нельзя назвать удачным для команды. В пяти играх подопечные Силвиньо набрали восемь очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

13 сентября "Лион" сыграл вничью с "Амьеном" со счетом 2:2, упустив победу в компенсированное ко второму тайму время. "Результат и второй тайм матча с "Амьеном" оставили горький привкус, мы много работаем, чтобы исправить это. Нам необходимо играть все 90 минут и стремиться к улучшению игры в каждом компоненте. У нас молодой коллектив, необходимо найти баланс", - сказал Силвиньо.

Главный тренер "Зенита" призвал не судить о сопернике по внутреннему первенству. "Что касается чемпионата Франции, то слишком мало сыграно матчей. Нельзя сейчас утверждать, что "Лион" слабо играет дома", - отметил Семак.

Матч между "Лионом" и "Зенитом" начнется в 19:55 мск. Главным арбитром встречи назначен англичанин Майкл Оливер. В другом матче группы G "Бенфика" примет немецкий "Лейпциг".