Клуб НХЛ "Филадельфия" подписал новый контракт с форвардом Конекни

ТАСС, 17 сентября. Канадский нападающий Трэвис Конекни подписал новое соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Контракт с 22-летним хоккеистом рассчитан на шесть лет. Зарплата Конекни составит $5,5 млн в год. До сегодняшнего дня нападающий находился в статусе ограниченно свободного агента.

"Мы очень рады, что Трэвис будет с нами в ближайшие шесть сезонов. Он прогрессирует с каждым годом и является неотъемлемой частью нашей группы молодых форвардов. Его скорость, техника и настойчивость помогают ему выделяться в современной НХЛ", - сказал генеральный менеджер "Филадельфии" Чак Флетчер.

Конекни был выбран "Филадельфией" в 2015 году под 24-м номером. За три сезона он провел 233 матча в регулярных чемпионатах и набрал 124 (59 шайб + 65 передач) очка. В плей-офф на его счету шесть встреч и одна результативная передача.

Форвард в 2014 году в составе сборной Канады стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира. Также Конекни завоевал серебро мирового первенства 2017 года, выступая за главную национальную команду страны.