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НХЛ

Передача Гусева помогла "Нью-Джерси" победить "Бостон" в предсезонном матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3

ТАСС, 17 сентября. "Нью-Джерси" дома в овертайме одержал победу над "Бостоном" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дебютное очко в составе хозяев набрал российский нападающий Никита Гусев, который отдал результативную передачу.

В составе победителей дублем отметился первый номер драфта 2019 года Джек Хьюз (33-я и 61-я (ОТ) минуты). Также шайбы забросили Йеспер Братт (41) и Коннор Кэррик (54). У проигравших отличились Оскар Стин (26), Крис Вагнер (43) и Джек Студничка (60). Гусев сделал результативную в передачу в эпизоде с решающим голом Хьюза.

Россиянин переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с "Вегасом", но не провел ни одной встречи за команду. В составе петербургского СКА, за который он выступал с 2015 по 2019 год, Гусев стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17, также нападающий является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и бронзовым призером чемпионатов мира 2017 и 2019 годов. Контракт с "Нью-Джерси" 27-летний россиянин подписал в конце июля текущего года. Соглашение рассчитано на два сезона, зарплата составляет $4,5 млн в год.

В прошлом сезоне НХЛ "Нью-Джерси" занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не смог пройти в плей-офф. В текущее межсезонье в команду также пришли защитник Пи-Кей Суббан, нападающие Уэйн Симмондс и Хьюз.

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