Передача Гусева помогла "Нью-Джерси" победить "Бостон" в предсезонном матче НХЛ

ТАСС, 17 сентября. "Нью-Джерси" дома в овертайме одержал победу над "Бостоном" со счетом 4:3 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Дебютное очко в составе хозяев набрал российский нападающий Никита Гусев, который отдал результативную передачу.

В составе победителей дублем отметился первый номер драфта 2019 года Джек Хьюз (33-я и 61-я (ОТ) минуты). Также шайбы забросили Йеспер Братт (41) и Коннор Кэррик (54). У проигравших отличились Оскар Стин (26), Крис Вагнер (43) и Джек Студничка (60). Гусев сделал результативную в передачу в эпизоде с решающим голом Хьюза.