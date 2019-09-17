Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2022 года пройдет в Чунцине

ТАСС, 17 сентября. Местом проведения мирового первенства по тяжелой атлетике станет китайский город Чунцин. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Решение было принято во время двухдневного заседания исполкома IWF в Паттайе (Таиланд), где 17 сентября стартует чемпионат мира. Китай примет мировое первенство впервые с 1995 года. Тогда турнир проходил в Гуанчжоу.

"Мы рады объявить, что Чунцин выбран местом проведения чемпионата мира 2022 года под эгидой Международной федерации тяжелой атлетики. Мы уверены, что мероприятие пройдет на высшем уровне. Это покажет всему миру начало новой эры тяжелой атлетики в Китае", - сказано в сообщении IWF.

Первый чемпионат мира по тяжелой атлетике прошел в 1891 году в Великобритании. Для Китая турнир 2022 года станет всего вторым. Однако по числу наград сборная этой страны занимает первое место в истории первенств - 295 медалей (172 золотые, 82 серебряные и 41 бронзовая). На второй строчке идет команда СССР (151-90-33), российская сборная занимает пятое место (39-47-33).