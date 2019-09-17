Шайба Костина принесла победу "Сент-Луису" в предсезонном матче НХЛ против "Далласа"

ТАСС, 17 сентября. Действующий обладатель Кубка Стэнли "Сент-Луис" обыграл "Даллас" со счетом 2:0 в предсезонной встрече Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Одну из шайб забросил российский нападающий Клим Костин.

20-летний форвард открыл счет в матче на 30-й минуте. Результативную передачу ему отдал 23-летний нападающий Иван Барбашев. Вторую шайбу забросил защитник "Сент-Луиса" Роберт Бортуццо (35).

В России Костин выступал в системе московского "Динамо". В 2017 году "Сент-Луис" выбрал его на драфте под общим 31-м номером. Однако за два сезона россиянин ни разу не сыграл в НХЛ, выступая только за фарм-клуб "Сан-Антонио".

Барбашев в прошлом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате он провел 80 матчей и набрал 26 (14 шайб + 12 передач) очков, в плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 25 матчах. В составе "Сент-Луиса" Барбашев выступает с 2016 года. За три сезона в НХЛ форвард провел 163 матча в регулярных чемпионатах и набрал 51 (26+25) очко.