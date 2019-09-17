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ММА

Магомедшарипов встретится с Каттаром на турнире UFC в Москве

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата пройдет в Москве 9 ноября

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Поединок между россиянином Забитом Магомедшариповым и американцем Кэлвином Каттаром пройдет на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в команде российского спортсмена.

Изначально поединок должен был пройти на турнире UFC в Бостоне. Однако бой был перенесен из-за болезни россиянина. "Поединок между Магомедшариповым и Каттаром будет проведен в Москве", - сказал собеседник агентства.

В активе россиянина 17 побед и одно поражение в ММА. На счету Каттара 20 побед и три поражения.

Турнир UFC пройдет в Москве 9 ноября.

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