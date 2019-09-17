В окончательную заявку на ЧМ-2019 вошли 29 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двадцать девять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, включены в заявку на чемпионат мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
На чемпионате мира, который стартует 27 сентября, выступят Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ирина Иванова и Алена Лутковская (все - прыжки с шестом), Дарья Клишина и Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров (оба - тройной прыжок), Максим Афонин и Александр Лесной (оба - толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева и Софья Палкина (все - метание молота), метатель диска Алексей Худяков, десятиборец Илья Шкуренев, ходоки на 20 км Яна Смердова и Василий Мизинов, марафонцы Сардана Трофимова и Федор Шутов, бегуны Полина Миллер и Ксения Аксенова (обе - 400 м), Вера Рудакова и Валерия Андреева (обе - 400 м с барьерами), Анна Тропина и Екатерина Ивонина (все - 3000 м с препятствиями), а также Сергей Шубенков (110 м с барьерами).
Главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отказался прогнозировать количество завоеванных медалей на турнире. "Не хотел бы сейчас делать медальных прогнозов, все ребята подходят к пику формы, готовы показать в Дохе высокие результаты, - отметил он. - Первая часть команды 25 сентября прилетит в Катар, сейчас все в плановом режиме проводят сборы в Москве, Новогорске и Адлере".
Срок подачи заявок для участия в чемпионате мира в Дохе истек 17 сентября. Мировое первенство пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.
Задачу отбора на главный старт сезона выполнили 32 россиянина, имеющие на сегодняшний день нейтральный статус. Из-за проблем со здоровьем прыгун с шестом Тимур Моргунов, а также метатели копья Екатерина Старыгина и Владислав Панасенков пропустят чемпионат мира. Имеющая сданный норматив и нейтральный статус прыгунья с шестом Ольга Муллина не вошла в заявку по спортивному принципу, а Худяков, не выполнивший норматив, получил право выступить в Дохе согласно рейтингу. На чемпионат мира также поедут 24 тренера и специалиста.
Российские легкоатлеты из-за санкций, которые были наложены на ВФЛА в ноябре 2015 года, на турнирах, проводимых под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) или Европейской легкоатлетической ассоциации (чемпионаты мира, Европы, этапы Бриллиантовой лиги и Мирового вызова и т. д.), имеют возможность выступать только под нейтральным флагом. На турнирах, проводимых Международным олимпийским комитетом и Европейским олимпийским комитетом (Олимпиады, юношеские Олимпийские игры, Европейские игры, Европейские юношеские фестивали), - под флагом России, но по договоренности с IAAF. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Лондоне, к участию было допущено 19 россиян, которые завоевали шесть наград (одну золотую и пять серебряных).