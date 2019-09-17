В окончательную заявку на ЧМ-2019 вошли 29 легкоатлетов России, имеющих нейтральный статус

На чемпионате мира, который стартует 27 сентября, выступят Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все - прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Ирина Иванова и Алена Лутковская (все - прыжки с шестом), Дарья Клишина и Елена Соколова (обе - прыжки в длину), Дмитрий Сорокин и Алексей Федоров (оба - тройной прыжок), Максим Афонин и Александр Лесной (оба - толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Коротовский, Елизавета Царева и Софья Палкина (все - метание молота), метатель диска Алексей Худяков, десятиборец Илья Шкуренев, ходоки на 20 км Яна Смердова и Василий Мизинов, марафонцы Сардана Трофимова и Федор Шутов, бегуны Полина Миллер и Ксения Аксенова (обе - 400 м), Вера Рудакова и Валерия Андреева (обе - 400 м с барьерами), Анна Тропина и Екатерина Ивонина (все - 3000 м с препятствиями), а также Сергей Шубенков (110 м с барьерами).

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двадцать девять российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус, включены в заявку на чемпионат мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Главный тренер сборных команд России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отказался прогнозировать количество завоеванных медалей на турнире. "Не хотел бы сейчас делать медальных прогнозов, все ребята подходят к пику формы, готовы показать в Дохе высокие результаты, - отметил он. - Первая часть команды 25 сентября прилетит в Катар, сейчас все в плановом режиме проводят сборы в Москве, Новогорске и Адлере".

Срок подачи заявок для участия в чемпионате мира в Дохе истек 17 сентября. Мировое первенство пройдет в столице Катара с 27 сентября по 6 октября.

Задачу отбора на главный старт сезона выполнили 32 россиянина, имеющие на сегодняшний день нейтральный статус. Из-за проблем со здоровьем прыгун с шестом Тимур Моргунов, а также метатели копья Екатерина Старыгина и Владислав Панасенков пропустят чемпионат мира. Имеющая сданный норматив и нейтральный статус прыгунья с шестом Ольга Муллина не вошла в заявку по спортивному принципу, а Худяков, не выполнивший норматив, получил право выступить в Дохе согласно рейтингу. На чемпионат мира также поедут 24 тренера и специалиста.

Российские легкоатлеты из-за санкций, которые были наложены на ВФЛА в ноябре 2015 года, на турнирах, проводимых под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) или Европейской легкоатлетической ассоциации (чемпионаты мира, Европы, этапы Бриллиантовой лиги и Мирового вызова и т. д.), имеют возможность выступать только под нейтральным флагом. На турнирах, проводимых Международным олимпийским комитетом и Европейским олимпийским комитетом (Олимпиады, юношеские Олимпийские игры, Европейские игры, Европейские юношеские фестивали), - под флагом России, но по договоренности с IAAF. На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году в Лондоне, к участию было допущено 19 россиян, которые завоевали шесть наград (одну золотую и пять серебряных).