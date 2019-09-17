Боксеры Ковалев и Альварес сдадут допинг-тесты до и после боя

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес пройдут тестирование на допинг до и после поединка. Об этом ТАСС сообщили в команде россиянина.

"Боксеры будут сдавать допинг-тесты по программе VADA [Ассоциации по добровольному тестированию на допинг]", - сказал собеседник агентства.

Поединок Ковалев - Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В 2018 году мексиканец был отстранен на полгода после обнаружения в его допинг-пробе кленбутерола. Позднее Альварес доказал, что запрещенные вещества попали в его организм с пищей.

29-летний Альварес владеет поясом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в среднем весе (до 72,6 кг). В активе мексиканца 52 победы (35 нокаутом), одно поражение, две ничьи. В послужном списке 36-летнего Ковалева 34 победы (29 нокаутом), три поражения и одна ничья. 24 августа Ковалев нокаутировал британца Энтони Ярда в Челябинске и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).