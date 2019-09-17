Гендиректор "Ахмата": клуб готов предложить контракт Мамаеву

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Грозненский "Ахмат" готов трудоустроить вышедшего на свободу футболиста Павла Мамаева. Об этом ТАСС во вторник по телефону сообщил генеральный директор и вице-президент "Ахмата" Ахмед Айдамиров.

Во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно досрочно. Как сообщил адвокат Кокорина, "Зенит" заключил новый контракт с игроком. Мамаев имеет действующее соглашение с "Краснодаром" до 31 декабря 2019 года, которое клуб намерен расторгнуть. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что готов трудоустроить футболистов в грозненский "Ахмат".

"Мы поздравляем Павла Мамаева и Александра Кокорина с выходом на свободу. Такие футболисты нужны российскому футболу, а не только конкретно футбольному клубу "Ахмат". Если он изъявит желание, то мы готовы предложить контракт, побеседуем. По этому поводу Рамзан Ахматович все уже сказал, больше добавить нечего", - отметил Айдамиров.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.

31-летний Мамаев до перехода в "Краснодар" (в 2014 году) выступал за "Торпедо" и ЦСКА. В рамках элитных дивизионов чемпионата России полузащитник провел 280 матчей и забил 34 мяча. В составе сборной России футболист принял участие в 15 встречах.