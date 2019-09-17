ФК "Крылья Советов" пока не вел переговоры о подписании контракта с Мамаевым

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Крылья Советов" заинтересовано в услугах полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, но не вело с ним переговоров о подписании контракта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.

Мамаев выступал за "Краснодар" с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. Контракт Мамаева с клубом рассчитан до конца 2019 года.

"Интерес, конечно, есть, - сказал Шашков. - Мы рассматриваем всех, кто может усилить нашу команду. Пока никаких предметных разговоров не было".

В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев.

Приговор в отношении Мамаева, братьев Кокориных и Протасовицкого вступил в силу 13 июня, когда был отклонена их апелляция. 4 июля трое из них, за исключением детского тренера, были этапированы в исправительную колонию номер 4 в Белгородской области. 6 сентября ходатайства Мамаева и братьев Кокориных об условно-досрочном освобождении были удовлетворены, они вышли на свободу во вторник.