CAS сократил дисквалификацию футболиста ПСЖ Неймара с трех до двух матчей под эгидой УЕФА

Инцидент произошел по окончании ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/19, которая состоялась в Париже 6 марта, между ПСЖ и английским "Манчестер Юнайтед" (1:3). Английская команда уступила в первой встрече со счетом 0:2, но благодаря большему количеству мячей, забитых в выездном матче, сумела пройти французский клуб и выйти в 1/4 финала. Неймар был признан виновным в оскорблении официальных лиц встречи через социальные сети.

ТАСС, 17 сентября. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне сократил срок дисквалификации бразильского нападающего французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймара с трех матчей до двух под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба CAS.

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Апелляционный комитет УЕФА принял решение о дисквалификации бразильца 18 июня, 18 июля ПСЖ и футболист подали апелляцию в CAS, слушания по делу прошли 13 сентября. CAS вынес решение сократить срок дисквалификации 27-летнего бразильца на основании пункта дисциплинарного регламента УЕФА, в котором говорится о том, что минимальное наказание за оскорбление официальных лиц матча должно составлять не менее двух матчей.

Таким образом, футболист пропустит два первых тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20. ПСЖ выступает в группе А вместе с испанским "Реалом" (Мадрид), бельгийским "Брюгге" и турецким "Галатасараем". В первом туре в среду ПСЖ дома примет "Реал", во втором туре 1 октября ПСЖ на выезде сыграет с "Галатасараем", в третьем туре 22 октября французская команда на выезде встретится с "Брюгге".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" летом 2017 года за рекордные €222 млн. Контракт нападающего с французской командой истекает летом 2022 года. В составе парижан бразилец провел 59 встреч в разных турнирах, отметившись 52 голами и 29 результативными передачами. Он дважды становился чемпионом Франции, завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.

После пяти туров чемпионата Франции ПСЖ возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 12 очков после пяти сыгранных встреч. В шестом туре клуб сыграет на выезде с соперником петербургского "Зенита" на групповой стадии Лиги чемпионов - "Лионом", встреча пройдет 22 сентября.