Около 300 болельщиков поддержат ФК "Зенит" в гостевом матче Лиги чемпионов против "Лиона"

ТАСС, 17 сентября. Российский футбольный клуб "Зенит" поддержат до 300 болельщиков в гостевой встрече первого тура Лиги чемпионов против французского "Лиона". Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Встреча пройдет во вторник, начало в 19:55 мск.

"На матче ожидается до 47 тысяч зрителей, петербуржцев поддержат до 300 болельщиков", - говорится в заявлении пресс-службы.

"Зенит" выступает в группе G, в другом матче португальская "Бенфика" примет немецкий "Лейпциг".

После девяти туров Российской премьер-лиги "Зенит" занимает второе место, имея в активе 20 очков. В десятом туре "Зенит" примет казанский "Рубин" в субботу.