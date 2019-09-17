В "Зените" рассчитывают, что футболист Кокорин сможет быстро набрать форму

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" готов дать Александру Кокорину шанс вернуться в футбол, в клубе рассчитывают, что игрок сможет быстро набрать необходимую физическую форму. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно досрочно. Как сообщил адвокат Кокорина, 16 сентября "Зенит" заключил новый контракт с игроком.

"Футболист полностью отбыл положенное ему наказание, которое получил за свой поступок, он вышел на свободу с положительной характеристикой. "Зенит" готов дать шанс Александру Кокорину вернуться в футбол, предоставить возможность заиграть на профессиональном уровне в составе основной команды. Получится ли это у него - покажет время, его физическое и психологическое состояние, надеемся, что он сможет достаточно быстро набрать форму. Детали контракта будут раскрыты позже", - заявили в пресс-службе.

"На протяжении всего разбирательства главный тренер "Зенита" поддерживал футболиста и его семью. Сергей Семак продолжает верить в волю и характер футболиста, который получил второй шанс", - добавил собеседник агентства.

8 октября 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к году и пяти месяцам колонии общего режима, Александра Кокорина - к полутора годам колонии общего режима. Кирилл Кокорин и Протасовицкий были приговорены к полутора годам колонии и к году и пяти месяцам колонии соответственно.