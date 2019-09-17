Кокорин подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона

Во вторник Кокорин и футболист Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно досрочно. Как сообщил адвокат Кокорина, "Зенит" заключил новый контракт с игроком.

"Контракт с Александром Кокориным по взаимной договоренности заключен до конца сезона", - сказал Медведев.

Гендиректор "Зенита" добавил, что нападающий пройдет углубленное медицинское обследование.

"Когда он сможет вернуться на поле? На такие вопросы можно будет отвечать только после углубленного медицинского обследования, которое Александр пройдет на этой неделе, - сказал Медведев. - Будет определен комплекс мероприятий и план восстановления, план выхода на уровень, соответствующий его мастерству, все будет зависеть от того, как это будет идти".

В составе "Зенита" Кокорин провел 92 матча, в которых забил 34 мяча, став с клубом чемпионом России-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2016).