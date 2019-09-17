Фазель: решение профсоюза дает возможность для обсуждения участия игроков НХЛ в Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Решение Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не выходить из коллективного соглашения с лигой до конца срока дает возможность для обсуждения участия игроков НХЛ в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС во вторник по телефону заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Профсоюз игроков НХЛ не будет до конца срока выходить из коллективного соглашения с лигой

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года, в сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения. Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.

"Это хорошее решение для международного хоккея. Оно дает место для обсуждения участия игроков НХЛ в Играх в Пекине, - сказал Фазель. - И вообще хорошо, что в следующем сентябре не будет никакой драки, это отлично".

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. В 2018 году в Пхёнчхане российские хоккеисты стали победителями Олимпиады, которая проводилась без участия игроков из НХЛ. Вопрос участия хоккеистов НХЛ в Олимпийских играх - 2022 остается открытым.