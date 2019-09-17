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ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Россиянин Попов пробился в 1/4 финала чемпионата мира по боксу

В поединке 1/8 финала спортсмен победил австралийца Харри Гарсайда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Илья Попов победил австралийца Харри Гарсайда в поединке 1/8 финала чемпионата мира в весовой категории до 63 кг. Соревнования проходят в Екатеринбурге.

В 1/4 финала 19-летний россиянин сразится с кубинцем Энди Крузом Гомесом, который является чемпионом мира 2017 года и двукратным победителем Панамериканских игр (2015, 2019).

Четвертьфинальный поединок пройдет в среду. Ранее во вторник россиянин Василий Егоров (до 52 кг) не сумел пробиться в 1/4 финала.

Попов стал чемпионом России в 2018 году, в том же году он победил на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Федерация бокса России признала спортсмена лучшим боксером страны в 2018 году.

Чемпионат мира завершится 21 сентября.

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ЧМ по боксу в Екатеринбурге
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