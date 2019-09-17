Финляндия стала одной из стран-хозяек чемпионата Европы по волейболу 2021 года

ТАСС, 17 сентября. Финляндия стала третьей страной, которая примет мужской чемпионат Европы по волейболу, который пройдет в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Ранее право проведения чемпионата Европы 2021 года получили Чехия и Эстония. Четвертая страна будет объявлена позднее.

"Мы изменили формат проведения чемпионата Европы с целью предоставить возможность нескольким странам стать организаторами турнира, мы рады приветствовать Финляндию в качестве одной из четырех стран, которая примет чемпионат Европы 2021 года, - заявил президент CEV Александар Боричич. - Я уверен, что проведение европейского первенства в Финляндии позволит популяризировать волейбол в стране".

Финляндия в третий раз примет турнир, ранее страна была местом проведения европейского первенства в 1977 (мужской и женский турнир) и 1993 году (только мужской турнир). Высшим достижением мужской сборной Финляндии на чемпионатах Европы является четвертое место на турнире 2007 года в Москве.