Александр Медведев: желание Кокорина играть в "Зените" подвигло клуб подписать контракт

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Искреннее заявление футболиста Александра Кокорина о желании играть в "Зените" стало одной из причин того, что санкт-петербургский клуб предложил игроку новый контракт. Об этом ТАСС во вторник заявил генеральный директор клуба Александр Медведев.

Во вторник футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно-досрочно. "Зенит" заключил контракт с Кокориным до конца текущего сезона.

"Финансовые условия? Саша еще когда был в колонии выступил с очень сильным и искренним заявлением о том, что он мечтает продолжить карьеру в "Зените" и даже у нас ее закончить, сказал, что готов играть за "Зенит" даже бесплатно. Это означает, что он не только много пережил за этот год, но и многое осознал, - сказал Медведев. - Конечно, для клуба важно его откровенное желание продолжить карьеру в "Зените" и закончить ее в Питере, что он готов даже бесплатно играть".

"Ясно, что всякий труд должен быть оплачен. Это заявление означает, что Саша многое пережил и сделал много выводов для себя", - добавил гендиректор клуба.

Кокорин выступал в "Зените" с 2016 года, за санкт-петербургский клуб он провел 92 матча, в которых забил 34 мяча. В составе "Зенита" он стал чемпионом России сезона-2018/19, обладателем Кубка и Суперкубка России (2016). До этого форвард выступал за "Динамо" (2008-2013, 2013-2015) и махачкалинский "Анжи" (2013). В составе сборной России он принял участие в финальных турнирах чемпионата мира (2014) и Европы (2016).